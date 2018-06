Auto vliegt over de kop: A7 dicht voor verkeer

Publicatie: do 14 juni 2018 15.49 uur

TERWISPEL - Op de snelweg A7 ter hoogte bij Terwispel is donderdag rond 15.35 uur een auto over de kop gevlogen. Twee personen zijn hierbij gewond geraakt. De politie laat weten dat de autoweg momenteel afgesloten is in verband met de afhandeling van het ongeval. Het ongeval vond plaats op de rijbaan van Drachten richting Heerenveen.

Zowel de politie, ambulance en brandweer zijn ter plaatse gegaan om te helpen. Ook de traumahelikopter is rond 15.55 uur op de A7 geland. Deze is zo'n 20 minuten later weer teruggevlogen. Wat er precies is gebeurd, is nog onbekend. Als gevolg van het ongeval is er een lange file ontstaan op de A7 richting Heerenveen.

