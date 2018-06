Oproep om naar zitting 'anti-zwarte piet' te komen

Publicatie: do 14 juni 2018 09.44 uur

DOKKUM - De groep Kick-Out Zwarte Piet roept op Facebook medestanders op donderdag de behandeling van hun bezwaarschrift bij te wonen. Dit betreft het verbieden van de anti-zwarte pieten-demonstratie van 18 november 2017 in Dokkum. Die demonstratie werd met een noodbevel verboden, nadat de bussen van de demonstranten werden geblokkeerd op de A7 bij Joure. Kick-Out Zwarte Piet tekende in het bezwaarschrift protest aan tegen dat noodbevel.



De hoorzitting van de bezwarencommissie is donderdag om 15.15 uur in het gemeentehuis in Dokkum. Kick-Out Zwarte Piet vindt dat met het verbod op de demonstratie, wetsovertreders zijn beloond en zij, die volgens de wet handelen, zijn gestraft. "Samen met onze advocaten willen wij dit aanvechten om zo te voorkomen dat deze vorm van mensenrechtenschending zich in de toekomst opnieuw voordoet", schrijft de groep op Facebook.