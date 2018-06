Schaap uit sloot gered in Drachten

Publicatie: wo 13 juni 2018 17.18 uur

DRACHTEN - De brandweer van Drachten moest woensdagmiddag uitrukken voor een schaap in nood. Het schaap was in een sloot te water geraakt langs de Overstesingel in Drachten.

De ter plaatse gekomen brandweerlieden hebben het schaap weer op het droge geholpen.