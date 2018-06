'Coalitie maakt valse start richting burger'

Publicatie: wo 13 juni 2018 13.50 uur

DRACHTEN - Een brief van een betrokken inwoner van Smallingerland was dinsdagavond, bij de behandeling van het hoofdlijnenakkoord van de coalitie, koren op de molen van de oppositie. CDA’er Karin van der Velde stelde zelfs dat de collegepartijen "een valse start" hebben gemaakt als het gaat om de inbreng van burgers.

De ELP nam als grootste partij na de verkiezingen het voortouw in de onderhandelingen voor een nieuw college. Uitgangspunt in de nieuwe collegeperiode is om inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven nauwer te betrekken. "Niets is in beton gegoten. Niet wij en zij, maar samen", omschreef Lucienne Meinsma van GroenLinks.

De coalitiepartijen presenteerden dinsdagavond een akkoord op hoofdlijnen. Zij gaan nu verder aan de slag met een uitvoeringsprogramma. Een teleurgestelde inwoner heeft echter in een brief laten weten dat de beloofde inbreng van de burger achterwege is gebleven. "Het is een akkoord dat volgens de oude politiek tot stand is gekomen en er is een traditionele collegevorming. Dat mag, maar wees er dan open en transparant over", stelde CDA’er Van der Velde kritisch. Het recente besluit over de koopzondag noemt zij als voorbeeld. "Inbreng van burgers is blijkbaar nog niet gewenst."

Pieter van der Zwan van de ChristenUnie typeerde het hoofdlijnen akkoord als vaag en abstract. "Wat zijn de ambities? Hoe worden die waargemaakt? En tegen welke kosten?" Jos van der Horst van de SP ging in zijn kritiek nog verder. "Zakelijk tot op het bod. Weinig ambities. We hopen dat de keutel niet wordt ingetrokken als het te moeilijk wordt."

Fractievoorzitter Yntze de Vries van de ELP weerlegde de kritiek. "De goede lezer ziet in het hoofdlijnenakkoord de ambitie. Dat gaat wij nu verder uitwerken. De inwoner staat centraal."