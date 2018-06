Plan woonwagens voorlopig in ijskast

DRACHTEN - Het nieuwe college van burgemeester en wethouders in Smallingerland gaat nog eens kritisch kijken naar het locatieonderzoek voor woonwagenstandplaatsen. De beoogde uitbreiding komt er wel, beloven de coalitiepartijen, maar zij achten het 'wenselijk om stil te staan bij de uitgangspunten en de financiering vóór dat dit proces wordt voortgezet.'

In het nieuwe coalitie-akkoord op hoofdlijnen staat de uitbreiding van het aantal standplaatsen voor woonwagens expliciet genoemd. De maatschappelijke onrust over de beoogde locaties ligt daar aan ten grondslag. Het proces voor het realiseren van de plaatsen wordt stopgezet in afwachting van de uitkomst van het debat van de gemeenteraad over de uitgangspunten en de financiering.

Een ander onderwerp dat expliciet wordt genoemd is de locatiekeuze en financiering van een nieuw zwembad in Drachten. De planvorming moet ook voortvarend worden opgepakt met het oog op de toegezegde provinciale bijdrage in de realisering. Het nieuwe college moet er voor zorgen dat dit op korte termijn wordt afgestemd.