Oppositie kritisch op aantal wethouders

Publicatie: wo 13 juni 2018 12.41 uur

DRACHTEN - De oppositiepartijen in gemeente Smallingerland zetten vraagtekens bij het aanstellen van vijf wethouders in het nieuwe college. Dinsdagavond werden Robbert Bakker en Marjan Sijperda namens de ELP, Roel Haverkort voor de PvdA, Piet de Ruiter (GroenLinks/FNP) en Eric ter Keurs (VVD) geïnstalleerd.

In de vorige collegeperiode bestond uit vier politieke vertegenwoordigers. "Heeft een vijfde wethouder wel een toegevoegde toegevoegde waarde?", vroeg D66'er Ron van der Leck zich af. Pieter van der Zwan van de ChristenUnie wees naar Heerenveen, waar een college van drie wethouders is geïnstalleerd. "Daar is ambitieus voor één wethouder minder gekozen. De inwoner van Smallingerland betaalt nu een half miljoen meer voor een extra wethouder." "Het wordt behoorlijk vol in de bestuurskamer met vijf wethouders en een fractievoorzitter die praktisch in het gemeentehuis woont", gaf Jos van der Horst van de SP aan, "Als dat maar goed gaat."

Henk Hofstra (PvdA) uit Drachten, Silvia Sikkema (ELP) uit Drachten en Peter Lesterhuis (GroenLinks) uit Drachten vullen de plekken in de raad in, voor de naar voren geschoven wethouders.