Airbags gestolen bij bedrijf in Drachten

Publicatie: di 12 juni 2018 16.49 uur

DRACHTEN - Er is maandagavond of -nacht ingebroken in twee auto's bij een bedrijf aan de Roef in Drachten. Bij de inbraken werden de airbags uit de voertuigen gehaald.

Het bedrijf heeft aangifte bij de politie gedaan. De diefstal vond plaats tussen maandag 18.00 uur en dinsdag 8.00 uur.