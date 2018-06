Mogelijk kinderlokker actief in FeanwÃ¢lden

Mogelijk kinderlokker actief in Feanwâlden

Publicatie: di 12 juni 2018 16.47 uur

FEANWâLDEN - De kinderopvang-locaties in Feanwâlden waarschuwen voor een onbekende man die foto's heeft gemaakt van een kind dat buiten sliep. Dit gebeurde maandag bij een slaaphuisje waarin het kind lag te slapen. Het team van Kids First heeft de man aangesproken en gesommeerd om de foto's te verwijderen. De man is daarop weggegaan.

Kids First heeft de ouders van alle kinderen ingelicht over de situatie. Ook een andere kinderopvang-locatie in Feanwâlden en de politie zijn inmiddels op de hoogte. De wijkagent heeft Kids First laten weten dat er recent meldingen zijn binnengekomen over een man die kinderen aanspreekt. Het signalement van één van deze meldingen komt overeen met de man die werd gezien bij Kids First.

Om iedereen te attenderen op de situatie, hebben sommige ouders de brieven / mails van de kinderopvang gedeeld op social media.