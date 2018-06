Zoektocht naar man op vastgelopen boot

Publicatie: di 12 juni 2018 12.17 uur

SCHIERMONNIKOOG - De reddingboten van Lauwersoog en Schiermonnikoog en een bergingsbedrijf werden maandagavond rond half twaalf gealarmeerd voor een jacht in de problemen bij Schiermonnikoog.

De vuurtorenwachter van Schiermonnikoog had het jacht opgemerkt ten noord westen van het eiland en vertrouwde de zaak niet. Hij informeerde de Kustwacht die vervolgens een vliegtuig die kant op stuurde. Even later werden ook de reddingboten gealarmeerd.

De mensen van de KNRM troffen op het strand het jacht aan, maar troffen geen mensen aan. Via gegevens van onder andere de marifoon kon de identiteit worden achterhaald en werd contact gezocht met de eigenaar. De kustwacht kreeg contact en de vrouw wist te vertellen dat haar man onderweg was van Letland naar Veere in de provincie Zeeland en dat hij alleen was.

Er werd een uur lang gezocht naar de opvarende van het vastgelopen jacht. De man was van boord gegaan nadat zijn boot was vastgelopen op het strand van Schiermonnikoog.

Uiteindelijk kreeg de kustwacht rond kwart voor één telefonisch contact met de man en het bleek dat de man zich gewoon op het strand bevond. Er was niets met hem aan de hand. De zoekactie kreeg hiermeee een goede afloop en de hulpverleners konden weer terug naar het station. De boot is dinsdag weer losgetrokken.