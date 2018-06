Drachtster heeft bijna een pond speed in vriesvak

Publicatie: ma 11 juni 2018 16.26 uur

LEEUWARDEN - Op 11 februari trof de politie in het vriesvak van de koelkast van een 27-jarige Drachtster bijna een pond speed aan. Dat leek op een handelsvoorraad, maar dat bestreed de Drachtster maandag op de zitting van de politierechter. Hij had de speed voor zichzelf gekocht. De politie was bij de man aan de deur gekomen, nadat zijn vrienden alarm hadden geslagen.

De Drachtster zou van plan zijn geweest zichzelf iets aan te doen. Omdat de man nauwelijks aanspreekbaar was, doorzochten de agenten de woning om erachter te komen wat hij had geslikt. Dat was volgens de Drachtster een onwettige actie, hij had de agenten geen toestemming gegeven om zijn woning te doorzoeken. Dat verweer passeerde de rechter.

Zij oordeelde dat de agenten terecht hadden gezocht naar wat de Drachtster had ingenomen omdat hij dat zelf niet meer kenbaar kon maken. 'Het bewijsmateriaal is rechtmatig verkregen', aldus de rechter. De Drachtster heeft een strafblad, maar de afgelopen zeven jaar is hij niet meer met politie en Justitie in aanraking geweest. De rechter hield daar rekening mee en legde een voorwaardelijk celstraf van twee maanden op, met een proeftijd van drie jaar.