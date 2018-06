Financiering nieuw dorpshuis Hantum bijna rond

Publicatie: ma 11 juni 2018 07.20 uur

HANTUM - Dorpshuis d’Ald Skoalle te Hantum is toe aan een opknapbeurt. Het gebouw is van binnen behoorlijk verouderd. Het dorpshuis-bestuur is daarom al jaren bezig met de plannen voor een compleet nieuw dorpshuis dat weer voldoet aan de hedendaagse vereisten. Vooropstaand is dat de leefbaarheid en de sociale omgeving in Noordoost Friesland behouden moet worden.

Na veel gesprekken met een architect en lokale bedrijven is een begroting gemaakt en moet er geld worden ingezameld. Het bestuur is hiermee vanaf 2016 aan het werk gegaan. De volgende subsidies zijn inmiddels toegekend:

Gemeente Dongeradeel € 200.000,-

Gemeente Dongeradeel (verduurzaming) € 2.500,-

Provincie Fryslân € 105.260,-

Iepen Mienskipfûns € 5.000,-

Oranjefonds € 40.000,-

VSB Fonds € 20.000,-

Prins Bernard Cultuurfonds € 1.500,-

NAM (zonnepanelen) € 10.000,-

Rabobank € 5.000,-

P.W. Janssen’s Friesche Stichting € 5.000,-

Zelfwerkzaamheid € 19.000,-

Op dit moment wordt er gewerkt om de laatste subsidies binnen te halen waardoor het uitzicht op een nieuw dorpshuis behoorlijk dichterbij komt.