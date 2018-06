Experience: auto te water in zwembad

Publicatie: zo 10 juni 2018 20.26 uur

GORREDIJK - De Stichting Auto te Water hielt zaterdag in zwembad De Delte in Gorredijk een training/experience. Deelnemers konden in een geprepareerde auto ervaren hoe het is om met een auto in het water te raken. En ze leren ook om er uit te komen. Jaarlijks raken zo'n 750-800 voertuigen in het water.

Stichting Auto te Water verzorgde in zwembad De Delte twee trainingen om zelf te ervaren hoe het is om met een auto te water te raken De training werd stapsgewijs opgebouwd en na een aantal keren te hebben deelgenomen was er de mogelijkheid om zelfs geblinddoekt de auto te verlaten in het water. De deelnemers kregen na afloop een certificaat uitgereikt.

