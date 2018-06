Zakken met asbest gedumpt bij Drogeham

Publicatie: zo 10 juni 2018 12.39 uur

DROGEHAM - In het Hossebos in Drogeham zijn dit weekeinde zakken met asbest gevonden. Deze zakken zijn in het bos gedumpt. De politie roept eventuele getuigen op om zich te melden. Deze hoeveelheden asbest kunnen gratis bij de gemeente inleveren.

De politie vraagt zich dus af waarom iemand dit dumpt in het bos. In dit bos spelen heel veel kinderen uit de omgeving en dat maakt het levensgevaarlijk. De asbestdumper mag zich ook zelf melden bij de gemeente.