NK autocross wedstrijd in Noardburgum

Publicatie: za 09 juni 2018 22.56 uur

NOARDBURGUM - Stichting Auto Cross Noardburgum (SACN) heeft zaterdag 9 juni een NK autocross wedstrijd georganiseerd. Sinds 2009 organiseert de SACN eenmaal per jaar een autocross wedstrijd in Noordburgum. Dit jaar organiseert SACN echter voor het eerst een NK autocross wedstrijd.



Eén van de deelnemers aan het NK autocross was shorttracker Sjinkie Knegt. De shorttracker heeft een Sabaru Impreza waarmee hij in de toerwagenklasse in actie kwam.

FOTONIEUWS