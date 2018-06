De Boer is Troef opnieuw winnaar Drakenbootrace

Publicatie: za 09 juni 2018 22.06 uur

KOLLUM - Om half twaalf werd zaterdagmorgen gestart met de zesde editie van het Open Fries Kampioenschap Drakenbootrace in Kollum. Zestien teams gingen de strijd met elkaar aan om de snelste tijd neer te zetten, er werd fanatiek gestreden voor elke meter, om als eerste over de finish te komen.

Het live verslag van de races werd op geheel eigen wijze gedaan door Klaas Jansma. Bij de feesttent stond een bungee-jump trampoline en een draaimolen voor de kinderen.

Verder waren er optredens van Dweilorkest Dinges uit Emmen en zanger Peter. Op de Voorstraat was de hele dag braderie. ’s Middags traden de Saxy Ladies op in het centrum.

Er werd twee keer een halve finale gevaren. De finale ging uiteindelijk tussen De Bikkels uit Kootstertille en De Boer is (S)troef. Uiteindelijk was De Boer is (S)troef de snelste. Vorig jaar was De Boer is (S)troef ook de snelste tijdens de 2017 editie.

Uitslagen top 3 Drakenbootrace Kollum:

De Boer is (S)troef uit Kollum 01:18.78

De Bikkels uit Kootstertille 01:18.86

De Stobbe uit Veenklooster 01:19.23

