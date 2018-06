Motor Belevingsdag groot succes

Publicatie: za 09 juni 2018 20.22 uur

BURGUM - In Burgum werd zaterdag de eerste Motor Belevingsdag georganiseerd. Bezoekers konden zich vergapen aan verschillende motoren. Bovendien reden verschillende trikes rond waar met name mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking een rondrit mee konden maken.

Een deel van de opbrengst van deze dag komt ten goede aan CS Riders . Deze organisatie van motorrijders zet zich in voor zieke kinderen en kinderen die worden gepest of die het thuis of op school lastig hebben. Daarnaast is een deel van de opbrengst bestemd voor de ouderen van Burgum

FOTONIEUWS