PatiÃ«nten kunnen dossier Nij Smellinghe inkijken

Patiënten kunnen dossier Nij Smellinghe inkijken

Publicatie: za 09 juni 2018 18.16 uur

DRACHTEN - Vanaf deze maand kunnen alle patiënten van ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten inloggen op zijn/haar eigen digitale patiëntendossier, genaamd Mijn Nij Smellinghe. Via www.mijnnijsmellinghe.nl kan de patiënt veilig toegang krijgen tot zijn persoonlijk patiëntendossier.

Inzage in dossier

Mijn Nij Smellinghe kan de patiënt veel zaken online doen, op een tijdstip dat uitkomt. Het dossier is overzichtelijk en de patiënt kan zijn eigen behandeltraject online volgen en vragen stellen. Met Mijn Nij Smellinghe krijgt patiënten inzage in zijn vorige en geplande afspraken, uitslagen en medicatie. Ook kan de patiënt online afspraken maken, vragenlijsten invullen en persoonlijke voorlichting ontvangen. Via persoonlijke DigiD kan veilig worden ingelogd op www.mijnnijsmellinghe.nl.

Samenwerken met patiënt

"De patiënt meer betrekken bij zijn behandeltraject, dat doen wij al in Nij Smellinghe. Maar vanaf nu kan dit ook digitaal" zegt Bert Kleinlugtenbeld, voorzitter Raad van Bestuur van ziekenhuis Nij Smellinghe. "Met Mijn Nij Smellinghe krijgt de patiënt meer inzage in zijn dossier’." Op termijn zal het ziekenhuis de functies in het portaal gaan uitbreiden. De Cliëntenraad onderschrijft deze ontwikkeling en hoopt dat patiënten veelvuldig gebruik van dit portaal zullen maken.