Uitkijktoren bij Centrale As in FeanwÃ¢lden geopend

Uitkijktoren bij Centrale As in Feanwâlden geopend

Publicatie: za 09 juni 2018 13.35 uur

FEANWâLDEN - Vanaf vrijdag is hij te beklimmen: de uitzichttoren ‘It Goddeloas Fiersicht’ bij Feanwâlden. De toren is één van de markante kunstobjecten die het gebied langs De Centrale As verfraaien. De voorzitters van de dorpsbelangen van Feanwâlden/ Feanwâldsterwâl, De Westereen, Broeksterwâld en De Falom maakten op feestelijke wijze de ingang vrij voor het publiek, samen met burgemeester Agricola van Dantumadiel.

Vanaf de zeven meter hoge toren kijk je uit over het landschap van de Noardlike Fryske Wâlden. Het Fiersicht is geïnspireerd op de volkshalen die zich op deze plek hebben afgespeeld en heeft zijn naam te danken aan de Goddeloaze Singel. Er zijn heel wat spookverhalen rondom dit kloosterpad uit 1453.

Zoals het verhaal over een boer die met drie koeien naar de stad liep. Overvallers besloten hem op te wachten. Als hij zonder de koeien terug zou komen dan moest hij geld bij zich hebben. De boer besloot onder een sloep (die op de kop lag) een dutje te maken en de overvallers liepen hem tegemoet en gingen op de sloep zitten. Daar hoorde de boer van de snode plannen. Nadat de overvallers richting Quatrebras liepen, is de veehandelaar naar huis gevlucht.

De Goddeloaze Singel loopt als een lange lijn door het landschap onder de nieuwe brug ‘It Skilige Pypke’ door. De naam van de singel is ontleend aan het Goddeloas Tolhûs.