Turfroute officieel geopend in Gorredijk

Publicatie: za 09 juni 2018 13.09 uur

GORREDIJK - De opwaardering van de Turfroute is vrijdagmiddag in Gorredijk officieel afgesloten. De Turfroute is onderdeel van het Friese Merenproject en een deel werd uitgebaggerd. Schepen met een diepgang van 1.30 meter kunnen nu varen op de route. Ook werd de walbeschoeiing aangepakt en werden er natuurvriendelijke oevers aangelegd.

Het totale project kostte zo'n 10.8 miljoen euro. Bij de opening werd een mand vol turf symbolisch in brand gestoken.

De Turfroute

Varen op de Turfroute kan van 15 mei tot en met 15 september. Tol betalen is sinds 2017 niet meer nodig. De route loopt van Gorredijk, via Lippenhuizen en Donkerbroek, naar Oosterwolde. Dit is de Opsterlandse Compagnonsvaart. Vanaf Appelscha loopt ook de Tsjonger naar Heerenveen en het Friese merengebied.

Openingsweekend 9 en 10 juni

Voor iedereen die de route wil ontdekken organiseren de provincie, de Stichting Toeristisch Netwerk Friese Wouden en de gemeenten Opsterland en Ooststellingwerf, een weekend vol activiteiten. Natuur- en watersportliefhebbers kunnen tijdens dit openingsweekend onder andere varen, suppen, kanoën of een kijkje nemen in één van de gemalen. Speciaal hiervoor worden de bruggen eenmalig in juni op de zondag bediend. Het hele programma is te vinden op www.fryslan.frl/turfroute.

