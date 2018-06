GHB-chauffeur krijgt werkstraf en rijontzegging

Publicatie: vr 08 juni 2018 16.30 uur

LEEUWARDEN - Een Drachtster (24) die op 8 december 2016 onder invloed van GHB achter het stuur zat, is vrijdag door de politierechter in Leeuwarden bij verstek veroordeeld tot een werkstraf van 40 uur en een rijontzegging van 10 maanden. Een politiepatrouille kreeg de Drachtster in Leeuwarden in het vizier. De man reed in zijn Audi 30 kilometer te snel en bij de stoplichten kwam hij slippend tot stilstand.

Hij kreeg een stopteken, maar toen de agenten uit de auto stapten en op hem afliepen, ging de Drachtster er vandoor. Bij recreatiegebied de Groene Ster zette hij de auto aan de kant. De man had een flesje GHB in de auto. Dat was volgens hem van een vriend, maar hij zei ook dat hij verslaafd was aan de drug. Uit bloedonderzoek bleek dat hij speed, GHB en cannabis had gebruikt. Bij het opleggen van de straf hield de rechter rekening met de ouderdom van de zaak.