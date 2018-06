Burgumse steekt vriend met slagersmes: werkstraf

Publicatie: vr 08 juni 2018 14.30 uur

LEEUWARDEN - Een 46-jarige Burgumse die in de nacht van 15 op 16 februari in haar woning aan de Yp haar toenmalige vriend met een slagersmes in de schouder stak, is door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot een gevangenisstraf die gelijk is aan het voorarrest. De vrouw heeft 42 dagen vastgezeten. Daar bovenop kreeg ze een werkstraf van 180 uur en 240 dagen cel voorwaardelijk.

De rechtbank bepaalde dat de vrouw zich moet laten behandelen en dat ze gedurende de proeftijd -3 jaar- geen alcohol en drugs mag gebruiken. Dat geldt ook voor medicijnen die niet zijn voorgeschreven. Het Openbaar Ministerie (OM) had 16 maanden cel geëist voor een poging tot doodslag, de rechtbank ging uit van een poging tot zware mishandeling. In tegenstelling tot wat het OM vond, oordeelde de rechtbank dat de steekwond niet op een plek was waar vitale organen geraakt konden worden.

De vrouw had ruzie gehad met haar vriend. Zij had speed en alcohol gebruikt en kon zich nauwelijks meer iets van de bewuste nacht herinneren. Nadat hij was gestoken, liep de vriend, een 26-jarige Dokkumer, naar Feanwâlden. Vanuit een woning aan de Lysterstrjitte had hij een ambulance gebeld. De Burgumse heeft volgens de rechtbank 'veel hulp nodig'. De rechtbank legde geen straat- en contactverbod op, wat ook door het OM was geëist, omdat de vrouw had gezegd dat ze geen contact meer met haar ex wil en zal opnemen. Ze moet de man een schadevergoeding van 300 euro betalen.