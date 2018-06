Minderjarige stiefkinderen misbruikt: 2 jaar cel

LEEUWARDEN - Een 61-jarige oud-inwoner van Hurdegaryp is wegens het seksueel misbruiken van zijn twee (voormalige) stiefkinderen, door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot twee jaar cel plus een jaar voorwaardelijk. De man stond twee weken geleden terecht omdat hij tussen 2002 en 2008 bij de kinderen -broer en zus- van de vrouw waar hij destijds een relatie mee had vergaande seksuele handelingen heeft gepleegd.

De rechtbank neemt het de man extra kwalijk dat hij de kinderen in hun ouderlijk huis heeft misbruikt. 'Bij uitstek een plek waar de kinderen zich veilig moeten voelen', aldus de rechtbank. Het misbruik begon bij beide slachtoffers redelijk onschuldig, maar de man ging steeds verder. Het gebeurde altijd als de moeder van de kinderen niet thuis was. De verdachte ontkende de beschuldigingen aan zijn adres.

Volgens de rechtbank is er bij de man sprake van een gebrek aan inzicht in zijn handelen en de gevolgen ervan. De rechtbank bepaalde dat hij zich moet laten behandelen en hij komt onder toezicht van de reclassering. De rechtbank legde een proeftijd op van drie jaar. De man moet aan de slachtoffers schadevergoedingen van ruim 2500 en 6000 euro betalen.