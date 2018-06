Doeke Fokkema neemt afscheid als ridder

Publicatie: vr 08 juni 2018 13.09 uur

TYTSJERK - In Tytsjerk in Vijversburg werd donderdag officieel afscheid genomen van drie wethouders, te weten Ellen Bruins Slot, Geerling Schippers en Doeke Fokkema. Dat gebeurde onder schitterende weersomstandigheden in een al even fraaie setting, te weten de glazen zaal van Vijversburg. Een uitermate passende locatie, al werd het naarmate de bijeenkomst langer duurde, wel érg warm voor de merendeels tamelijk officieel geklede gasten. 'Dressed to the occasion', maar in dit geval was een zomerse outfit aanlokkelijk geweest. Dat deed overigens niet af aan de ambiance waarin dit afscheid plaatsvond.

De vertrekkende wethouders kregen een stortvloed van mooie woorden over zich heen en die woorden waren niet slechts 'voor de Bühne', het drietal dat op de voorste rij zat, samen met hun echtgenoten, was niet zomaar een ‘sljochtweihinne’ trio. Al had Ellen Bruins Slot nog maar acht maanden wethouderschap op haar palmares, maar in die korte tijd had ze aangetoond dat ze haar nieuwe benoeming als wethouder op Ameland, niet zomaar had gekregen. En dat als opvolger van Houkje Rijpstra en dan heb je het over iemand die zo'n beetje als ijkpunt in wethoudersland heeft gefunctioneerd.

Geen eenvoudige klus dus voor Ellen Bruins Slot, maar wel een klus die haar op het lijf geschreven was. Maar toen haar partij, de PvdA niet langer deel bleek te gaan uitmaken van het nieuwe college van B en W, was haar rol op dat niveau uitgespeeld. En dus nam ze, met pijn in het hart, afscheid van Tytsjerksteradiel. Dat deed ook Geerling Schippers, ‘de man fan it jild’, zoals hij bij de burgerij bekend stond. Geen geboren politicus, maar wel degelijk iemand ‘dyst derby ha kinst at it oer jild giet en at it lestich wurdt’. Een man ook met voor velen onvermoede humor, zoals ook bleek in zijn afscheidswoord.

De derde die afscheid nam was Doeke Fokkema en als buitenstaander ben je geneigd om je af te vragen of Tytsjerksteradiel wel zonder hem verder kan, hij speelde zijn Godfather rol altijd met verve, hij was populair bij de burgers, ook al vanwege zijn grote betrokkenheid bij de sport in de gemeente en dat ‘omsittend laach’ is behoorlijk uitgebreid. Piet Reitsma sprak het drietal als nestor van de raad toe. "Dêr ha ik net om frege, mar op in gegeven momint binne jo dat sa mar, in kwestie fan leeftiid." Hij deed dat op een van hem bekende wijze, met veel humor, hilarisch zo nu en dan, maar wel degeijk met een onderstoon waaruit zijn grote waardering sprak voor alle drie de afscheidnemers en hij vertolkte daarmee ‘moai grif’ het algemene gevoel van de hele raad waarvan velen aanwezig waren in Vijversburg.

De toespraak van burgemeester Jeroen Gebben was kort en dat had als reden dat het officiële gedeelte behoorlijk uitliep, niet iedereen kon zich houden aan de afgesproken spreektijd. En dus was de burgemeester zo verstandig om het grootste gedeelte van zijn redevoering te schrappen: "De earste trije feltsjes hawwe wy no hân." Hij zei overigens wel toe dat de drie vertrekkende wethouders zijn toespraak zouden krijgen toegestuurd. En uiteraard was hij niet met lege handen gekomen zoals dat zo mooi heet, voor elk van hen was er een fraaie miniatuurreplica van de beroemde ‘tegeltsjebrêge’ in Gytsjerk, de brug die is versierd met tegeltjes van allen die ooit een elfstedentocht, die brug ligt op de route, hebben voltooid. Een schitterend kleinood, uniek, niet te koop en bovendien fraai uitgevoerd. En natuurlijk bloemen. Die horen nu eenmaal bij een dergelijke gebeurtenis.

Maar toen de drie weer waren gaan zitten, had hij nog een extra cadeautje voor één van hen. De goede opmerkers hadden het kunnen weten, immers Jeroen Gebben droeg zijn ambtsketen omgekeerd en bovendien werd zijn stijlvolle kostuum gelardeerd met een oranje stropdas. En dat kon maar één ding betekenen: er werd een lintje uitgereikt, een koninklijke onderscheiding dus. En dat kon maar voor één man zijn en toen hij tegen Doeke Fokkema, want die werd samen met zijn eega Geertje naar voren geroepen, over ‘aard, duur en betekenis’ repte wisten de intimi waar het over ging. Doeke Fokkema kreeg een lintje en dé verrassing was eigenlijk dat hij niet zomaar een onderscheiding kreeg, maar dat hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij was er ‘suver efkes foarwei’, hij was er beduusd van, zeg maar. Nou, je zou ook voor minder!