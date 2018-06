Hulpdiensten rukken uit voor leegstaande rolstoel

Publicatie: vr 08 juni 2018 12.58 uur

BUITENPOST - De brandweer, ambulance en politie zijn vrijdag rond het middaguur uitgerukt voor een leegstaande rolstoel. De hulpdiensten werden vermoedelijk gealarmeerd door een voorbijganger. Bij aankomst bleek er gelukkig niemand te water zijn geraakt.

Een vader was met zijn zoon in het water te kanoën en de rolstoel was aan de rand van het water blijven staan.