Man uit Achtkarspelen opgepakt voor mishandeling

Publicatie: vr 08 juni 2018 10.45 uur

STIENS - Een 30-jarige man uit de gemeente Achtkarspelen is donderdagnacht door de politie aangehouden op verdenking van mishandeling. De man zou donderdag een 27-jarige man uit de gemeente Heerenveen hebben mishandeld. Dit vond rond 23.30 uur plaats op de Uniawei in Stiens. Tevens is met een auto zijn motor, die in de straat stond, flink beschadigd omdat die werd aangereden.

De politie werd ingeschakeld en de verdachte werd thuis aangehouden. Hij is voor verder onderzoek ingesloten. De oorzaak licht in de relationele sfeer.