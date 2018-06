Brand in schuur met zonnepanelen in Ureterp

Publicatie: do 07 juni 2018 21.20 uur

URETERP - In een schuur aan de Skieppeleane in Ureterp is donderdagavond brand uitgebroken. De brand was even voor 20.40 uur ontstaan. Door de brand raakte ook een voedingskabel van de zonnepanelen beschadigd. De zonnepanelen zelf zijn niet in brand gevlogen (dat in tegenstelling tot eerdere berichtgeving, redactie).

De brandweer is ter plaatse gekomen om de brand met schuim te blussen. De brandweer heeft vervolgens een nacontrole uitgevoerd en de blusploeg kon daarna weer terug naar de kazerne keren.

