Bintje Schouwstra viert haar 100e verjaardag

Publicatie: do 07 juni 2018 18.31 uur

DRACHTEN - Donderdag is het 100 jaar geleden dat mevrouw Veenstra-Schouwstra ter wereld kwam. En daarom bracht burgemeester Tom van Mourik een bezoekje aan de jarige om de felicitaties over te brengen.

Mevrouw woont samen met haar dochter onder één dak, en zij zorgt

met hulp van buiten af voor haar moeder. Mevrouw Veenstra werd in Akkrum geboren en werkte al op 11 jarige leeftijd bij mensen in de huishouding. Op 15 jarige leeftijd vond ze werk op het gemeentehuis in Grou. Ze trouwde met Wieger Veenstra, maar dat huwelijk duurde maar drie jaar. Na het trouwen kreeg ze na twee jaar een dochter, en toen deze acht maanden oud was, stierf haar man aan een hersenbloeding. De dochter heeft toen besloten om er voor haar moeder te zijn, en nog steeds.

Mevrouw Veenstra kijkt nog graag naar de TV en ze leest nog de krant, en is nog helder van geest. Na een zeer slechte periode vorig jaar is ze er weer aardig bovenop gekomen.