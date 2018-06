'De rust in EarnewÃ¢ld is weergekeerd'

'De rust in Earnewâld is weergekeerd'

Publicatie: do 07 juni 2018 16.30 uur

LEEUWARDEN - De rust in Earnewâld is weergekeerd, nu een 32-jarige ex-inwoner het dorp de rug heeft toegekeerd. De man zat de laatste jaren in elk geval een keer per jaar tegenover een rechter omdat hij heibel had met de buren. Op 26 oktober 2016 en bijna exact een jaar later, op 16 oktober 2017, moest de man zich voor de politierechter verantwoorden omdat hij een buurman had bedreigd en omdat hij spullen van de buurman had vernield.

Geprovoceerd

Het zou allemaal zijn begonnen nadat de verdachte ooit aangifte tegen de buurman had gedaan voor de vernieling van een ruit. Sinds die tijd zou de buurman de verdachte aan de lopende band geprovoceerd en geïrriteerd hebben, door geluid te maken en 's nachts aan de bel te trekken. En daar reageerde hij dan weer op. Donderdag zat de verdachte tegenover rechter Hessel Schuth omdat hij had gedreigd de buurman 'de kop af te snijden'.

Psychisch geschreeuw

Volgens de verdachte was het eigenlijk 'een soort psychisch geschreeuw' geweest richting de buurman. 'Door veel wiet te roken was ik in de war geraakt', zei hij. Dat was op 7 februari van dit jaar. Sindsdien is er het nodige veranderd. Verschillende instanties, waaronder de reclassering, de gemeente, de woningbouwvereniging en de politie, bemoeiden zich met de kwestie. De verdachte wilde eerst niet verhuizen, maar dat is toch gebeurd.

Parttime werk

Hij zit momenteel bij de GGZ in Leeuwarden en hij heeft parttime werk gevonden. Een positieve ontwikkeling, waar zijn oude buren hem zelfs het beste mee wensten, zo werd op de zitting meegedeeld. Die ingezette weg wilde officier van justitie Ger Strootker niet verstoren. Hij eiste een voorwaardelijke celstraf van een week. De verdachte liep in twee proeftijden.

Proeftijd verlengen

Strootker verzocht de rechter om van de twee gevangenisstraffen die daar bij hoorden de proeftijd met een jaar te verlengen. Dat laatste ging de rechter te ver. Schuth zette de celstraffen -twee en vier weken- om in werkstraffen van respectievelijk 60 en 120 uur. Voor de bedreiging legde de rechter de geëiste celstraf van een week op, met drie jaar proeftijd. De reclassering moet de verdachte in de gaten houden.