Hitte: brug SkÃ»lenboarch drie uur gestremd

Hitte: brug Skûlenboarch drie uur gestremd

Publicatie: do 07 juni 2018 15.22 uur

JISTRUM - De brug bij Skûlenboarch wilde donderdag vanaf 14.25 niet meer dicht. Door de warmte was het brugdeel uitgezet, waardoor deze niet meer aansloot. Hierdoor wilden de slagbomen ook niet meer omhoog. Zowel het scheepvaartverkeer als het autoverkeer had hier last van.

Fietsers en voetgangers maakten wel gebruik van de brug. Zij mochten namelijk onder de slagbomen door. In eerste instantie was een ter plaatse gekomen agent het hier niet mee eens. Hij schreef namen op van mensen die de brug illegaal hadden gepasseerd. Na overleg met de brugwachtster is later besloten een uitzondering te maken voor deze situatie. De regel is namelijk dat je nooit onder een gesloten slagboom door mag. Als de brug in Burgum in storing staat, werd het door de politie altijd al gedoogd.

Rond 16.15 is een monteur ter plaatse gekomen. Kort daarna was het probleem verholpen en konden scheepvaart en autoverkeer weer gebruik maken van de brug. De brug werd eerst opengezet voor de scheepvaart en omstreeks 16.45 uur kon het autoverkeer er weer gebruik van maken.

