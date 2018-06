Spaarpotdief krijgt maximale werkstraf

Publicatie: do 07 juni 2018 14.30 uur

LEEUWARDEN - Een Sneker (32) is donderdag voor een reeks inbraken veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur -het maximum- en 9 maanden voorwaardelijke celstraf. De man heeft twee woninginbraken en een bedrijfsinbraak gepleegd. Een poging in te breken in een juwelierszaak in Marum was tot mislukken gedoemd. Eind maart 2016 was de Sneker betrokken bij een inbraak in de kringloopwinkel in Buitenpost, toen nog gevestigd in aan de Edisonstraat. Bij die inbraak werd een grote hoeveelheid elektrisch gereedschap buitgemaakt.

Eind juli 2016 werd er ingebroken in een woning in Grijpskerk. Hier werd onder andere het spaarpotje van een van de kinderen leeggehaald. De rechtbank concludeerde dat de Sneker momenteel zijn best doet om een positieve draai aan zijn leven te geven. Hij zou gemotiveerd zijn om aan zichzelf te werken. De man moet zich laten behandelen en hij komt onder toezicht van de reclassering.