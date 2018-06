Drogeham: auto in de sloot, geen inzittenden

Publicatie: wo 06 juni 2018 22.47 uur

DROGEHAM - De hulpdiensten (brandweer, politie en ambulance) zijn woensdagavond uitgerukt voor een auto in een vrijwel droge sloot bij de rotonde van Drogeham. De hulpdiensten werden omstreeks 22.28 uur gealarmeerd. De auto werd ontdekt door een passant die de politie alarmeerde. Deze was er een half uur daarvoor ook al langs gereden en toen lag er nog niets in de sloot.

De auto reed over de Westerein (parallel aan de Hegedyk) en de bestuurder raakte vermoedelijk net voor de rotonde van Drogeham de macht over het stuur kwijt. De auto kwam in de sloot tot stilstand.

De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Bij aankomst was er niemand meer aanwezig bij de auto of in de sloot. Er is nog gezocht en er werd niemand aangetroffen. Met behulp van de brandweerauto werd de auto uit de sloot getakeld. De uitlaat voelde koud aan dus de auto moet er wel enige tijd hebben gelegen.

