Werkstraf voor poging Media Markt op te lichten

Publicatie: wo 06 juni 2018 17.30 uur

LEEUWARDEN - Een oud-inwoner van Emmeloord kwam begin maart vorig jaar tot twee keer toe met verkeerde bedoelingen naar de Media Markt in Drachten. Op 3 maart pikte hij drie spellen voor de Play Station. Een dag later stal hij tien dvd's en probeerde hij met een truc een gestolen harde schijf in te ruilen. Hij had een lege doos van een harde schijf die eerder was aangeschaft in het schap gelegd, vervolgens was hij met een volle doos en de kassabon naar de kassière gegaan, zogenaamd om de harde schijf in te ruilen.

Winkelverbod

Deze keer liep de Emmeloorder tegen de lamp. Het bleek bovendien dat de man een winkelverbod had voor alle Media Markten in Nederland, vanwege een akkefietje in de vestiging van de elektronicaketen in Zwolle. 'Dat wist ik niet', zei de Emmeloorder woensdag tegen de politierechter. Hij dacht dat het verbod alleen voor Zwolle gold. Als reden voor het stelen en de oplichtingspoging gaf hij aan dat hij indertijd drugsverslaafd was.

Normen en waarden

Door een paar opeenvolgende tegenslagen in zijn leven was hij aan lager wal geraakt. 'Daardoor vervaagden mijn eigen normen en waarden', aldus de verdachte. Inmiddels zou hij de draad weer hebben opgepakt. Hij heeft een studie gevolgd en hij is volgens eigen zeggen van de drugs af. 'Ik heb alles achter me gelaten', zei hij. Maar Justitie had nog wel wat rekeningen openstaan. Toen hij de delicten pleegde, liep hij in twee verschillende proeftijden.

'U wist ervan'

Er hingen hem twee voorwaardelijke straffen boven het hoofd: een werkstraf van 20 uur en twee weken cel. De officier van justitie stelde voor om de celstraf om te zetten in een werkstraf, maar daar ging de rechter niet in mee: 'Dat gaat mij iets te ver, u wist ervan'. De man moet in totaal 100 uur werken: voor de nieuwe feiten kreeg hij een werkstraf van 80 uur. En de twee weken moet hij dus ook nog uitzitten.