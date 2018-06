Lintje voor korfbalvrouw Helfrich-Hiemstra

Publicatie: wo 06 juni 2018 10.25 uur

SURHUISTERVEEN - Burgemeester Gerben Gerbrandy heeft dinsdag een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de 62-jarige Corry Helfrich-Hiemstra uit Surhuisterveen. Dit gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst ter ere van het 60-jarig bestaan van Korfbalvereniging It Fean te Surhuisterveen. Mevrouw Helfrich-Hiemstra is onderscheiden omdat zij al meer dan 45 jaar en tot op de dag van vandaag vrijwilliger is van de korfbalvereniging.

Corry Helfrich-Hiemstra is niet alleen voor haar grote inzet als vrijwilliger voor korfbalvereniging It Fean onderscheiden (zij is/was o.a. jeugdtrainer, scheidsrechter, bestuurslid, lid van de technische commissie en draaide kantinediensten). Ook is zij onderscheiden voor haar jarenlange inzet voor Tennisvereniging Surhuisterveen en omstreken (TSO) en haar vrijwilligerswerk voor openluchtzwembad Wettervlecke. Bij de tennisvereniging was zij o.a. bestuurslid, beheerde de ledenadministratie en was redactielid voor het clubblad. Bij Wettervlecke is zij bestuurslid en ze regelt de voorverkoop van leskaarten en abonnementen, de barbecue voor vrijwilligers, leidt de sport- en speldagen en voert functioneringsgesprekken.

Voor al deze activiteiten is zij onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.