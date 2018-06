Willem Schoorstra wint Rink van der Veldepriis

Publicatie: di 05 juni 2018 18.01 uur

DRACHTEN - De Rink van der Veldepriis 2018 gaat naar Willem Schoorstra voor zijn boek 'De nacht fan Mare'. Dat maakte de jury deze week bekend. Schoorstra krijgt zijn prijs, een beeld van Anne Woudwijk en een geldbedrag van 2000 euro, overhandigd op 15 juni. Dan wordt ook het juryrapport bekendgemaakt.

Roman

Willem Schoorstra (Ternaard, 1959) schrijft in zijn roman De nacht fan Mare over Thomas en Mare die elkaar in de jaren '70 ontmoeten bij een concert van Herman Brood in Leeuwarden. Er ontstaat een relatie tussen de twee waarbij ook verslaving om de hoek komt kijken. Schoorstra won eerder al de Rely Jorritsmapriis en de Fedde Schurerpriis.

Genomineerden

Naast Schoorstra waren Geart Tigchelaar en Nyk de Vries genomineerd voor de Friese literatuurprijs. Tigchelaar met zijn boek Bêste jonge en De Vries met Renger.

Uitreiking

De prijsuitreiking vindt plaats bij de Skriuwersarke in De Veenhoop en wordt dit jaar gecombineerd met het voorstellen van de schrijvers hier het komend seizoen tijdelijk hun intrek nemen. Het evenement is een samenwerking tussen gemeente Smallingerland, Stifting FLMD, It Fryske Gea en Tresoar.