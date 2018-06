Brug SkÃ»lenboarch half uur in storing

Brug Skûlenboarch half uur in storing

Publicatie: di 05 juni 2018 16.15 uur

JISTRUM - De brug van Skûlenboarch stond dinsdagmiddag ongeveer een half uur lang in storing. Omstreeks 15.00 uur wilde de brug niet meer sluiten. Daardoor gingen de slagbomen ook niet meer omhoog. Volgens een omstander was het wel mogelijk voor voetgangers en fietsers om over te steken.

De brugwachter heeft de brug later weer geopend voor een paar bootjes en daarna ging de brug rond 15.30 uur succesvol dicht. De slagbomen gingen vervolgens ook weer omhoog.