Vispassages maken SÃºd Ie in Dokkum bereikbaar

Vispassages maken Súd Ie in Dokkum bereikbaar

Publicatie: di 05 juni 2018 11.11 uur

DOKKUM - Door de aanleg van stuwen, sluizen en gemalen zijn overal in de wereld hindernissen ontstaan waardoor vissen, rivieren en beken niet meer kunnen bereiken. Dat geldt ook voor twee sloten richting de Súd Ie. Om dat probleem te verhelpen worden er twee vispassages aangelegd waardoor het niet alleen voor mensen maar ook dieren goed toeven is in het gebied.

De vispassages zorgen ervoor dat vissen een hindernis kunnen passeren en stapsgewijs om een stuw of gemaal heen zwemmen. Via deze passage kunnen vissen het hoogteverschil bij een stuw overbruggen. Om ervoor te zorgen dat niet alleen grote, maarook de kleinere vissen door de passage kunnen, hebben de meeste passages treden van maximaal 8 cm hoog. De treden hebben ook een ideale breedte. De lengte en het aantal treden van vistrap is dus afhankelijk van het hoogteverschil van het water aan weerszijden van de stuw.

Vispassage Wetsens

Begin juni start aannemer De Boer & De Groot met de aanleg van een vispassage in de Jaarlasloot bij Wetsens. Deze sloot heeft een directe verbinding met de Súd Ie. Doordat er ter plaatse van de kruising met de Dokkumerwei een beweegbare (klep)stuw is aangebracht, is er voor vissen een te groot hoogteverschil. Hierdoor kunnen zij er niet langs. Daarom wordt aan de noordzijde van de brug een vispassage aangelegd. Deze passage is onder andere bedoeld voor de 3-doornige stekelbaars en de (glas)aal. Voor de werkzaamheden wordt één weghelft afgesloten. Dit wordt ter plekke met borden aangegeven.

Vispassage Anjumer Kolken

De Anjumer Kolken is een open natuurgebied nabij Anjum. Het gebied is omringd met een kade en kent een hoog en laag waterdeel. Het is een waterrijk gebied dat zeer geschikt is als paaigebied voor de vissen. Na het broedseizoen, 15 juni, start aannemer VOPO met de aanleg van de vispassage Anjumer Kolken. Met de komst van de vispassage kunnen vissen ongeveer 2/3 van het gebied bereiken.