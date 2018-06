Dit jaar 11e editie Lodenhelrun in FeanwÃ¢lden

Dit jaar 11e editie Lodenhelrun in Feanwâlden

Publicatie: di 05 juni 2018 09.46 uur

FEANWâLDEN - Op vrijdagavond 6 juli gaat de 11de editie van de Lodenhelrun van start bij Hotel Café ’t Dûke-Lûk te Feanwâldsterwal. Ook dit jaar zullen weer 900 survivalaars deelnemen aan deze prachtige run. Vorig jaar dacht de organisatie een record te vestigen met inschrijven door binnen 24 uur vol te zijn. Dit jaar zaten ze al binnen 8 uur op de limiet. Hiermee blijft de Lodenhelrun erg populair in de Fryske Wâlden en daar kan men alleen maar trots op zijn.

De voorbereiding is alweer druk bezig, op 19 juni start de organisatie met de jaarlijkse knoopcursus voor de bouwers en op 26 juni krijgen alle vrijwilligers uitleg over de hindernis waar ze bij komen te zitten. Ruim twee weken voorafgaand aan de Lodenhelrun zijn al ruim 50 vrijwilligers in touw om het parcours op te bouwen. Op 6 en 7 juli zijn er nog eens meer dan 200 vrijwilligers die ons helpen alles mogelijk te maken.

De Lodenhelrun, met start en finish bij Hotel Café ‘t Dûke-Lûk, trapt op vrijdagavond 6 juli af met 450 junioren die vanaf 18:00 uur gaan beginnen aan een route van ruim vijf kilometer met meer dan 20 hindernissen. In totaal zullen er 90 teams deelnemen waarbij in elk geval ieder team zal worden begeleid door één volwassene. Om ongeveer 20:30 zullen de laatste teams van start gaan.

Op zaterdag 7 juli om 11.00 uur zal het startsein gegeven worden voor de senioren die een parcours van ruim 8 kilometer gaan afleggen. Dit parcours, met meer dan 30 uitdagende hindernissen, leidt de deelnemers door landerijen en prachtige natuurgebieden rondom Feanwâldsterwal en Feanwâlden. Naar verwachting zal rond 18.30 uur de prijsuitreiking plaats gaan vinden, waarna de survivalrun zal worden afgesloten met DJ Jitse van JSB Producties in de tent bij Hotel Café ’t Dûke-Lûk.

De organisatie van de Lodenhelrun hoopt ook deze 11e editie weer op een geslaagd en sportief evenement, en nodigt het publiek van harte uit om alle deelnemers te komen aanmoedigen.