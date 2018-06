Week cel voor mishandeling eigenaar WÃ¢ldNet

Week cel voor mishandeling eigenaar WâldNet

Publicatie: ma 04 juni 2018 15.55 uur

LEEUWARDEN - De mishandeling van de eigenaar van WâldNet, een 40-jarige inwoner van Burgum, leverde een 27-jarige Drachtster maandag een week cel op. De mishandeling vond in op 15 juli 2017 plaats in een snackbar in Burgum. De Drachtster zei maandag tegen rechter Kees Post dat hij de vele publicaties op WâldNet over zijn persoon zat was. "Hij heeft meerdere malen dingen gepubliceerd die niet waar zijn. Hij heeft mij zo vaak op een niet-eerlijke manier in het nieuws gezet."

Klappen afweren

Hij had eenmaal echt raak geslagen, de Burgumer kon de meeste klappen afweren. De Drachtster beweerde dat hij wel had uitgehaald, maar hij zou niet raak hebben geslagen. Twee getuigen hadden echter het verhaal van de aangever grotendeels bevestigd, daar ging de rechter ook vanuit.

Lokfiets

De Drachtster stond ook terecht voor heling: van een gestolen fiets en de accu die van een elektrische fiets was gestolen. Ook dit ontkende de verdachte. Het rijwiel was een lokfiets van de politie. Via de GPS kon de politie precies nagaan waar de fiets was gebleven, dat was onder andere op het adres van de Drachtster. Over de accu zei de man dat hij alleen defecte accu's van fietsenwinkels overnam. De accu was echter op dezelfde dag dat hij was gestolen door de verdachte op Marktplaats gezet.

Vaders met hun kinderen

Officier van justitie Rick Janssens rekende het de Drachtster extra zwaar aan dat hij iemand had mishandeld in een snackbar 'waar vaders met hun kinderen staan'. Volgens Janssens had de mishandeling nogal wat indruk gemaakt op de omstanders. Hij eiste een voorwaardelijke celstraf van drie weken. De rechter tilde zwaarder aan de mishandeling en het feit dat de Drachtster eerder is veroordeeld voor heling. Post maakte er een week onvoorwaardelijk van, plus twee weken voorwaardelijke gevangenisstraf.

De eigenaar van de fiets moest een nieuwe accu kopen, die moet de Drachtster vergoeden. Dat gaat hem 330 euro kosten.