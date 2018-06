Burgumer (60) betrokken bij grote hennepkwekerij

Publicatie: ma 04 juni 2018 10.14 uur

BURGUM - Een 60-jarige Burgumer is maandagochtend door de politie in zijn woning aangehouden in verband met een integrale actie tegen de georganiseerde hennepteelt. De actie concentreert zich vooral in een fabriekspand in het Groningse Foxhol. Naast de inval in Foxhol en de aanhouding in Burgum werden nog vier andere locaties bezocht in Leeuwarden, Den Helder, Julianadorp en Dedemsvaart. De politie laat weten dat er in totaal zes aanhoudingen zijn verricht.

De politie ontdekte maandagochtend in de leegstaand fabriekspand aan de Avebe-weg een grote hennepkwekerij. In het pand zelf werd een 37-jarige inwoner van Den Helder, een 38-jarige inwoner van Sint Jacobiparochie en een 47-jarige inwoner van Julianadorp op heterdaad aangehouden. Elders werden de 60-jarige Burgumer, een 50-jarige inwoner van Dedemsvaart en een 54-jarige Leeuwarder aangehouden. Alle verdachten werden naar het bureau overgebracht en daar ingesloten.

Anonieme tips

Bij de politie waren meerdere anonieme tips binnengekomen dat in het leegstaande fabriekspand mogelijk hennep werd geteeld. Tijdens het politie-onderzoek werd al snel duidelijk dat in het pand vermoedelijk een grote hennepkwekerij moest zitten. Zo bleek dat het stroomgebruik vanaf deze locatie bijzonder hoog, terwijl er geen zichtbare bedrijfsactiviteiten waarneembaar waren.

Verder onderzoek

Tijdens het politieonderzoek werd duidelijk dat een 50-jarige man uit Dedemsvaart als eigenaar te boek stond van het pand. Hij ontving iedere maand voor duizenden euro's aan huur. Een 60-jarige man uit Burgum en een 54-jarige man uit Leeuwarden waren de afgelopen maanden betrokken bij het betalen van deze huursom. Aangezien er geen zichtbare bedrijfsactiviteiten te zien waren, was de hoogte van de huursom opmerkelijk. Het hennepteam van de politie heeft zodoende het vermoeden dat de leegstaande fabriek is aangekocht voor het verrichten van criminele activiteiten.

Inval

Na de inval werd een 37-jarige man uit Den Helder, een 38-jarige man uit Sint Jacobiparochie en een 47-jarige man uit Julianadorp op heterdaad aangehouden. In het pand vonden agenten daarna een hennepkwekerij met ruim 5000 planten. De hennep en alle apparatuur werd in beslag genomen en vernietigd. Na de inval werden ook de mannen uit Dedemsvaart, Burgum en Leeuwarden aangehouden. Dit trio wordt ook verdacht van het telen van hennep.

Integrale aanpak

De stroom voor de hennepkwekerij werd illegaal afgetapt. Netbeheerder Enexis heeft van deze diefstal dan ook aangifte gedaan. Tevens gaan ze proberen om de gemaakte kosten en de gestolen energie te verhalen op de verdachten. De gemeente Midden-Groningen is van plan om het fabriekspand voor de duur van enkele maanden te sluiten. Tenslotte legde het onderzoeksteam beslag op het pand. Het Openbaar Ministerie zal aan de rechter vragen om het fabriekspand verbeurd te laten verklaren. De overheid wordt dan eigenaar en zal het pand verkopen. Al deze maatregelen maken deel uit van een integrale aanpak om zo barrières op te werpen in de strijd tegen georganiseerde hennepcriminaliteit.