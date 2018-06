Toertocht Met z'n Allen voor cliÃ«nten Talant

Toertocht Met z'n Allen voor cliënten Talant

Publicatie: za 02 juni 2018 23.35 uur

BURDAARD - Meer dan honderd chauffeurs van onder andere Omrin bezorgden zaterdag ruim honderd cliënten van Talant weer een prachtige dag met de "Toertocht Met z’n Allen”. Voor de 8e keer organiseerde Omrin samen met Talant deze tocht van o.a. vuilniswagens van diverse gemeenten uit Fryslân, Groningen en van de Omrin zelf.

Ook reden er rolstoelbussen, een brandweerauto, een politiebusje en diverse motoragenten mee. De chauffeurs kregen vandaag een bijzondere bijrijder mee in hun wagen, die glunderend vanuit de hoge cabine alles goed konden bekijken en volop genoten.

De toertocht vertrok rond 10.00 uur vanaf de Hidalgoweg in Leeuwarden en ging via Wyns, Burdaard, Ferwerd, Stiens, Sint Annaparochie, Minnertsga, Tzumarum, Franeker, Baijum, Dronryp, Berlikum en Marssum weer naar Leeuwarden. In Sint Jacobiparochie werden de deelnemers getrakteerd op een heerlijke lunch bij Meijer Metal.

De toertocht is elk jaar weer een rijke ervaring voor zowel de cliënten, de chauffeurs en de hulpdiensten. Iedereen geniet volop en de cliënten van Talant kijken er altijd erg naar uit.

