'Dorpsweg door Burgum is racebaan geworden'

Publicatie: za 02 juni 2018 20.20 uur

BURGUM - Albert Sikkema uit Burgum had het zaterdag helemaal gehad met het snelle verkeer voor zijn deur. Hij besloot om zijn auto te parkeren op de doorgaande weg van Burgum. Deze actie haalde gelijk de snelheid uit het verkeer. Diverse automobilisten ergerden zich aan de actie en de politie is zelfs even langs gekomen. De politie liet weten dat je gewoon mag parkeren op de weg en zal verder melding doen bij de gemeente Tytsjerksteradiel over de situatie.

Sikkema, woonachtig aan de G. W. Navislaan, ergert zich aan de snelheid van het verkeer. Aanvankelijk was het plan om een dorpsweg te creëren maar in de praktijk lijkt de weg soms wel op een racebaan. Voor de aanwonenden is het nu lastiger geworden om de weg op te rijden via de uitritten. De heer Sikkema hoopt dat de gemeente als in actie komt en voor een oplossing gaat zorgen.