Auto in de sloot langs LÃ¢nsbuorren in Sumar

Auto in de sloot langs Lânsbuorren in Sumar

Publicatie: za 02 juni 2018 17.10 uur

SUMAR - Op de kruising van de Lânsbuorren met de Houwinksreed bij Sumar is zaterdagmiddag een auto in de sloot beland. Het inzittende echtpaar wist niet meer wat er precies was gebeurd. Door onbekende oorzaak was de bestuurder van de weg geraakt en met zijn voertuig in de sloot beland.

Zowel de politie als een ambulance kwamen ter plaatse om eerste hulp te verlenen. Het echtpaar kwam met de schrik vrij. Een berger heeft de auto uit de sloot getakeld.

