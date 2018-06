Korte stroomstoring treft 10.000 huishoudens

Publicatie: za 02 juni 2018 13.35 uur

DOKKUM - Zo'n 10.000 huishoudens in Dokkum en de dorpen daar om heen zijn vrijdagnacht getroffen door een korte stroomstoring. Deze storing vond plaats omstreeks 2.29 uur. In sommige dorpen was de spanning binnen een minuut weer op het net maar in andere dorpen duurde het tot 30 minuten.

Mogelijk is een blikseminslag nabij Betterwird de oorzaak van de storing. Er was sprake van onweer op het moment van de storing die uiteindelijk plaatsvond bij huishoudens in onder andere Anjum, Ameland, Blije, Burdaard, Damwâld, Dokkum, Foudgum, Hantum, Holwerd, Hiaure, Metslawier, Oosternijkerk, Ternaard, Rinsumageast Wâlterswâld, Wânswert en Waaxens.