Hardleerse man moet auto bij politie inleveren

Publicatie: za 02 juni 2018 11.35 uur

OOSTERWOLDE - Een 47-jarige man uit Rolde moest vrijdagavond zijn auto bij de politie inleveren. De man werd door agenten gecontroleerd in Oosterwolde. Hij bleek onder invloed in de auto te rijden en tevens had hij een ongeldig verklaard rijbewijs. Aan het bureau bleek dat hij ook drugs had gebruikt. Hiervoor werd door een arts bloed afgenomen dat voor onderzoek naar het NFI is gestuurd.

Omdat dit niet de eerste keer was, werd zijn auto in beslag genomen.

Door een eerdere veroordeling had de man voorwaarden opgelegd gekregen van de rechter geen alcohol en drugs te mogen gebruiken.

Omdat dit nu wel het geval was, is de man door de politie vastgezet en zal het Openbaar Ministerie beslissen of en hoe lang de man vast blijft zitten.