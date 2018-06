Kinderzone voor tandarts Woudvaart Dokkum

Publicatie: vr 01 juni 2018 22.20 uur

DOKKUM - Vrijdagmiddag heeft kinderburgemeester Aukje Miedema de kinderzone van de tandartspraktijk Woudvaart in Dokkum geopend.

De tandartspraktijk is uitgebreid met een speciale behandelruimte voor kinderen waarbij de kinderen in een dinostoel liggen tijdens de behandeling. Boven hun hooft hangt een tablet waarop een tekenfilm te zien is.

Met deze kindvriendelijke behandelplaatsen wil men de kinderen laten zien dat het niet eng is bij de tandarts. Door ze op deze manier gerust te stellen kan tandarts Marska haar behandeling goed doen.

Na de officië opening door de kinderburgemeester kon het publiek de praktijk bekijken en konden de kinderen plaats nemen in de dinostoelen. Buiten was er voor de kinderen een groot luchtkussen in de vorm van een dino.

FOTONIEUWS