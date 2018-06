Vrouw (52) belt maandenlang met 112

LEEUWARDEN - Vanaf eind december vorig jaar tot eind april van dit jaar belde een inwoonster van Akkrum (52) talloze malen nodeloos met het alarmnummer 112, en later ook met het politienummer 0900 8844. De politie was al meermaals bij de vrouw aan de deur geweest en ze had ook al meerdere keren te horen gekregen dat er echt sprake moet zijn van een noodsituatie als 112 gebeld wordt. 'Daarmee blokkeert u lijnen die bedoeld zijn voor onmiddellijk en acuut gevaar', zei politierechter Klaas Bunk.

Huiselijk geweld

'Als ik bel, dan heb ik daar een hele goede reden voor', reageerde de Akkrumse. Daar dacht de politie anders over. De vrouw belde omdat ze problemen had in haar privésituatie. Ze is volgens eigen zeggen slachtoffer van huiselijk geweld en voelt zich niet gehoord. 'Als ik bel dan ben ik kwaad', zei de vrouw. De rechter zei dat de politie had genoteerd dat ze ook vaak onder invloed was.

Telefoons in beslag

Ze zou inmiddels gestopt zijn met bellen, maar officier van justitie Annemieke Kemkers had een schrijven van de politie dat de vrouw nog steeds bezig was. De laatste tijd belde ze voornamelijk met het algemene politienummer. De politie heeft al een paar keer de telefoons van de Akkrumse in beslag genomen, maar ook dat hielp niet. Officier van justitie Annemieke Kemkers vond dat het tijd was voor een stevige stok achter de deur. De officier eiste een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden, met een proeftijd van drie jaar.

Mediation

Als de vrouw weer de fout in gaat, zou ze drie maanden moeten zitten. Dat ging de rechter iets te ver, hij maakte er een maand voorwaardelijk van. Bunk plaatste de vrouw onder toezicht van de reclassering en ze moet een behandeling ondergaan. De vrouw moet ook meewerken aan een mediationtraject met de politie en ze mag niet het 0900-nummer van de politie bellen. Het door de officier geëiste alcoholverbod liet de rechter achterwege.