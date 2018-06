'Escher' in Park Vijversburg

Publicatie: vr 01 juni 2018 12.55 uur

TYTSJERK - In Park Vijversburg te Tytsjerk zijn onlangs de contouren van een ei aangebracht. Uit dit ei groeit deze zomer een veldschilderij geïnspireerd op Escher, gemaakt van onder meer vergeten Friese groenten.

Arjan Jagersma uit Eastermar, die graag experimenteert met en veel kennis heeft van cultuurgewassen, wilde tijdens LF2018 een eerbetoon aan Escher geven. Samen met beeldend kunstenaar Jan Hofstra uit Tytsjerk werden ideeën en tekeningen uitgewerkt, resulterend in het veldschilderij met als titel 'In het voetspoor van Escher'.



Grutto's in vogelvlucht veranderen in bollende zeilen, gedragen door pompeblêden die veranderen in klompen. Geraffineerdheden waar Escher zijn roem aan ontleent, worden op een verrassende manier door cultuurgewassen omgetoverd tot een bloeiende metamorfose. Steeds veranderend van kleur en daardoor van vorm. De contouren zijn al veel belovend. In de komende maanden komt het eerbetoon aan Escher tot leven. De natuur maakt de metamorfose zichtbaar.