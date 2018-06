Dichte mist: auto's in botsing bij Langezwaag

Publicatie: vr 01 juni 2018 09.56 uur

LANGEZWAAG - Twee voertuigen zijn vrijdagochtend vroeg met elkaar in botsing gekomen op het Lang'ein tussen Langezwaag en de Knipe. De inzittenden van de auto's kwamen met de schrik vrij.

Het ongeval vond plaats in de dichte mist. In het noorden en midden van het land was in de ochtend sprake van dichte mist. Op veel plaatsen was het zicht 80 tot 100 meter. In Flevoland was met 44 meter plaatselijk sprake van zeer dichte mist.

Beide voertuigen moesten door een berger weggesleept worden.