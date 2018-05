Herindeling Noardeast-FryslÃ¢n: 6,5 miljoen euro

Herindeling Noardeast-Fryslân: 6,5 miljoen euro

Publicatie: do 31 mei 2018 22.19 uur

DOKKUM - De gemeente Dongeradeel is donderdagavond vlot akkoord gegaan met het vaststellen van een budget van bijna 4 miljoen euro voor allerlei zaken die afgestemd moeten worden. Daarmee komen de totale kosten op €6.535.500. Eerdere kosten waren de voorbereidingskosten van de ambtelijke en bestuurlijke fusie, het inhuren van tijdelijk personeel en dekking van de frictiekosten. In het budget dat donderdagavond werd vastgesteld zijn onder andere bijna 4 ton voor de communicatie en huisstijl, 2,5 ton voor de projectleiding en ruim 1,6 miljoen euro voor samenvoeging van ICT.

Voor de bestuurlijke fusie is het volgens de gemeente noodzakelijk dat allerlei zaken afgestemd en geharmoniseerd worden. “Vanaf 1 januari 2019 dienen de inwoners van de drie huidige DFK gemeenten en ook Dantumadiel op eenzelfde wijze behandeld te worden. Daarnaast is het noodzakelijk dat onze ICT systemen op elkaar afgestemd zijn en klaar zijn om de gegevens van drie gemeenten samen te voegen tot de nieuwe gemeente Noardeast Fryslân”, zo zegt de gemeente.

Er is daarnaast ondersteuning van de gemeenteraden/griffie te hoogte van € 132.500 nodig en voor de harmonisatie van het beleid en uitvoeringsregels € 983.800. “We praten hier over gigantische bijdragen”, aldus VVD-raadslid Anton van der Aar. “Maar het zal allemaal wel moeten”.

Onderzoek huisvesting

In de totale kosten is ook een budget van anderhalve ton opgenomen voor een onderzoek naar de huisvesting van de nieuwe gemeente. Het gaat om een feitelijk onderzoek, liet burgemeester Marga Waanders donderdagavond meten. Daarbij worden een inventarisatie gedaan van vierkante meters, uitgaande van bepaalde werkconcepten. “Allemaal feitelijke informatie, die nodig is om volgend jaar een keuze te kunnen maken”, aldus Waanders. Per 1 januari 2019 gaat de gefuseerde ambtelijke organisatie in zijn geheel over naar de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân. De gemeente Dantumadiel sluit een overeenkomst met de nieuwe gemeente voor het volledige pakket van ambtelijke dienstverlening.