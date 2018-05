Onwel geworden scholier overleden

LAUWERSOOG - De 15-jarige jongen die maandag in Lauwersoog tijdens een schoolreis een hartstilstand kreeg, is overleden.

"Vanmorgen hebben wij het droevige bericht ontvangen dat onze leerling Luuk Bruinenberg is overleden. Luuk heeft afgelopen maandag een hartstilstand gehad tijdens het schoolkamp, waarna hij is gereanimeerd en met de ambulance overgebracht is naar het ziekenhuis in Groningen. Hoewel de eerste signalen op herstel positief waren, is Luuk vanochtend alsnog overleden" schrijft de school donderdag in een verklaring.

De leerling werd onwel na een fietstocht vanuit Hoogeveen naar Lauwersoog, een afstand van zo'n honderd kilometer.